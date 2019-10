ODS vysvětluje, jaké chce Česko. Například daňové prázdniny pro rodiče

Program ODS obsahuje několik návrhů. Chtějí zavést nulové zdanění rodičů. Rodiče by měli mít daňové prázdniny po dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek.

Také by chtěli zrušit zdanění příjmů mladých lidí do 26 let, zrušit daně z nabytí nemovitosti nebo zrušit superhrubou mzdu.