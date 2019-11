ODS: Vláda se chová, jako by byl mejdan, který nikdy neskončí

„Rozpočet byl sestaven špatně, můžeme dělat jen drobné korekce. Je to, jako by vláda pořádala mejdan, který nikdy neskončí, a dodávky dalšího šampaňského budou podobné i v dalších letech. Přitom ale hrozí ochlazení světové ekonomiky,” varoval poslanec ODS Jan Skopeček před rozpočtovým jednáním vlády.

„ANO se k ČSSD chová jako k hadru. Jestli bychom za někým měli chodit pro podporu, tak jsou to pravděpodobně komunisté,” řekl Skopeček na dotaz, zda mají pro své změny podporu stran ve Sněmovně.

Babiš škemrá u komunistů o podporu rozpočtu, pustila se do premiéra ODS

Z ODS totiž zní, že by strana byla schopná v současné situaci připravit takový rozpočet, který by na rozdíl od vlády ušetřil 46 miliard korun. Zrušila by například slevy na jízdné pro studenty a důchodce, peníze na kosmické aktivity nebo podporu agropotravinářských komplexů a překvapivě i podporu podnikání.