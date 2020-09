Odchov čáji obojkové se podařil díky slepicím

Umělý odchov čáji obojkové bez rodičů není podle zoo vůbec jednoduchý. Kuřata se učí všemu tím, že opakují to, co dělají rodiče. „Dostal jsem nápad dát k ní do odchovny několik kuřátek. Ta umějí zobat hned po vylíhnutí a čája by to mohla okoukat,“ řekl zoolog.