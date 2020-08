Odbory podpořily „rouškovné“ pro důchodce

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je na bonusu shoda, ale šestitisícová částka by nebyla pro rozpočet únosná. Maláčová nechtěla sumu komentovat. „Ono je to každý den jinak ze strany paní ministryně (Schillerové). Já si počkám na výsledek,“ dodala šéfka resortu práce.

Pokud by se ke starobní penzi letos vyplatil příspěvek 6000 korun, výdaje by činily zhruba 14,5 miliardy. Systém penzí skončil v prvním pololetí v deficitu 13,85 miliardy. Vláda si prosadila pro letošek půlbilionový schodek rozpočtu. Kdyby se 500 korun přidalo přímo do penze, znamenalo by to růst výdajů i v každém dalším roce. Podle Maláčové je v novele potřeba nastavit pravidla tak, aby bonus nepodléhal exekuci a nezahrnoval se do příjmu, aby lidé nepřišli o příspěvek na bydlení a další dávky.