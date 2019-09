Odboráři se s Vojtěchem nedohodli. Miliardy z pojišťoven nedá

Obě strany trvají na svém: odbory požadují přisypat desítky miliard z rezerv zdravotních pojišťoven do nemocnic a do domácí péče, což Vojtěch odmítá. Požadavky krizového štábu označil za neakceptovatelné. Krizový štáb chce jednat s premiérem Andrejem Babišem a nevyloučil protestní akce.

„Není nutné hovořit o krizi. Zdravotnictví má své problémy, ale určitě nekolabuje,“ řekl ministr Vojtěch po jednání novinářům. Zopakoval, že jde o nátlak segmentů, které se v dohodovacím řízení s pojišťovnami nedohodly na částkách pro příští rok, jde o část nemocnic a domácí péči. „Rozpustit v příštím roce padesát miliard navíc z rezerv pojišťoven by vedlo k tomu, že by systém zkolaboval. Ty rezervy jsou určeny na péči do příštích let,“ uvedl ministr.