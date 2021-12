Od trilobitů k mamutům: Nová výstava Národního muzea ukazuje, jak na Zemi vznikal život

„Národní muzeum je i vzdělávací instituce a my jsme se rozhodli tu expozici doplnit vzdělávacími linkami a haptickými prvky, to znamená, že tu jsou i originální předměty, na které si návštěvníci mohou sami sáhnout. Mezi dětmi je to velmi populární,“ říká Michal Lukeš. „Výstava je doplněna i multimediální linkou tak, aby byla zábavná a poutavá a propojovala jednotlivé vědecké poznatky do příběhu,“ dodává.