Od ledna se změní některé preventivní prohlídky

Změna vyplývá z vyhlášky , kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví. Podle gynekologů bude nově ženám v 35 a 45 letech vykonán během prevence HPV test, který by měl lépe odhalit případné změny vedoucí k rakovině děložního hrdla.

Mírně se změní také preventivní prohlídky dětí. Pediatr například bude moci doporučit opakování vyšetření, které má zachytit poruchy autistického spektra, po šesti měsících od prvního vyšetření, pokud nebyl první výsledek jednoznačný. Na poruchy autistického spektra jsou děti testovány v 18 měsících. Kvůli odhalení těchto poruch by měl lékař na dalších prohlídkách až do 13 let také sledovat komunikační schopnosti dítěte. Lehčí formy poruch se totiž mohou projevit až v pozdějším věku.