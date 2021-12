Od 4. ledna mohou na třetí dávku všichni dospělí

„Všichni starší 18 let, kteří splňují ten interval pět měsíců od druhé dávky, budou moci jít na třetí dávku,“ uvedl ministr.

Vláda už dříve rozhodla o dřívějším otevření možnosti přeočkování pro lidi starší 30 let. Cílem podle Válka je, aby se každý, kdo může, nechal přeočkovat třetí dávkou co nejrychleji, a to i kvůli hrozbě, kterou představuje varianta omikron.