Očkovat proti koronaviru se budou i vězni

Očkování proti koronaviru by se v nejbližších dnech měli dočkat i vězni. Vězeňská služba se v souladu s vládní strategií chystá nechat očkovat vězně starší 70 let a ty, kteří svým zdravotním stavem patří mezi ohrožené skupiny. Novinkám to v pátek potvrdila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.