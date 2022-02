Očkovaným na jaře bez 3. dávky zčervenala Tečka

Lidem, kteří se na jaře loňského roku nechali očkovat dvěma dávkami proti koronaviru, ovšem třetí už nikoliv, v úterý zčervenala aplikace Tečka. Týká se to těch, kteří se nechali naočkovat do začátku května 2021. Certifikát o očkování či prodělání nemoci už ovšem v Česku není například ke vstupu do restaurací či do kina, potřeba.