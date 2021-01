Očkování hasičů nebyla chyba, hájí se nemocnice

„Zapojit do zatěžkávacího testu obřího očkovacího centra desítky seniorů ve věku nad 80 let by bylo naprosto v rozporu s tím, o co se všichni snažíme, tedy ochránit je před koronavirem. Ještě bychom je ohrozili na zdraví,“ řekla Právu mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Seniorům by podle ní při očkování v testovacím provozu hrozilo, že budou za nepřiznivého počasí stát ve frontách venku, a to za situace, kdy se pořádně nevědělo, jak prostor centra uspořádat.

„Pro policisty a hasiče to nebyl problém. Ovšem hrát tyto hry s dříve narozenými, kteří jsou často špatně pohybliví, to by bylo naprosto nezodpovědné. O to pohodlnější to mají v očkovacím centru nyní,“ vysvětlila mluvčí.