Ochranné pomůcky z Číny dorazily do Pardubic, další vlaky budou následovat

V pondělí ráno začne najatá firma převážet kontejnery z Pardubic do deset kilometrů vzdáleného policejního skladu v Opočínku. Tam si náklad, který má celkový objem přes 2600 metrů krychlových, policisté ve spolupráci s hasiči převezmou a roztřídí. Do skladu v Opočínku směřovaly v minulých měsících i ochranné pomůcky, které se do ČR dovážely z Číny letecky.