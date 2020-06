Obyvatele Holostřev překvapila povodňová vlna, na návsi měli metr vody

„Především to bylo hrozně rychlé. Koukali jsme z okna a z ničeho nic se začala valit voda. Nestačili jsme se na to vůbec připravit, na nějaká ochranná opatření nebyl vůbec čas. Voda se okamžitě dostala do baráku a zaplavila sklep s kotelnou“ líčil dramatické okamžiky Martin Procházka, který bydlí v domě kousek od potoka.