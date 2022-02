Obří porodnice v Brně se prodraží. Ministerstvo už miliardy nepřisype

S příslibem dalších peněz ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) do své domovské nemocnice nespěchá. V pozadí se navíc odehrává spor o využití lukrativní historické budovy v centru města.

„Vyslali jsme zprávu směrem k ministerstvu, že nám peníze zřejmě stačit nebudou. Odpověď je taková, že máme stavět a uvidíme, co se bude dít, protože ceny jsou nevyzpytatelné, s čímž souhlasím,“ řekl Právu Štěrba. Projektanta už nemocnice vybrala, řeší se už jen technické záležitosti.

Spor o areál na „Obilňáku“

Stavba by měla začít ve druhé polovině příštího roku. Ještě před pandemií byl projekt vyčíslen skoro na dvě miliardy, z čehož asi 1,4 miliardy mělo zaplatit ministerstvo ze státního rozpočtu. To už při současné vysoké inflaci neplatí. Podle propočtů nemocnice by teď stavba vyšla asi na 3,3 miliardy korun.

„Ministerstvo zdravotnictví počítá se spoluúčastí v projektu, která je stanovena registrací akce a činí téměř 1,4 miliardy korun. Aktuálně nelze předjímat vývoj cen na stavebním trhu ani vývoj a možnosti státního rozpočtu,“ řekl k tomu mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob.

Areál na Obilním trhu je v katastrofálním stavu a musíme tu porodnici postavit za každou cenu Jaroslav Štěrba, ředitel FN Brno

Nemocnice přímo řízená ministerstvem tak musí sáhnout hlouběji do vlastní kapsy. Štěrba neočekává, že by udrželi vyrovnaný rozpočet. Ovlivnit to může vyhlášení dalších dotačních titulů nebo vývoj kolem plateb za státní pojištěnce.

„Nemůžeme jinak než ve stavbě pokračovat, protože areál na Obilním trhu je v podstatě v katastrofálním stavu a musíme tu porodnici postavit za každou cenu,“ dodal ředitel nemocnice, pod kterou spadá největší porodnická klinika v zemi. Ročně se pod rukama brněnských lékařů narodí kolem 6000 dětí.

Na Obilním trhu v centru Brna stojí jedna ze dvou nynějších budov porodnice. Zdravotníci musejí přejíždět mezi areály zhruba sedm kilometrů, což by mělo s novou moderní budovou odpadnout.

Na dalším využití historické budovy se ale nemocnice s ministerstvem neshoduje. Vedení nemocnice a Masarykovy univerzity usiluje o to, aby se lukrativní objekt neprodával developerům, ale zůstal dál přístupný veřejnosti.

Bylo k tomu podepsáno i memorandum. Jednou z variant by podle ředitele nemocnice mohl být převod na univerzitu, která by za areál mohla i zaplatit. Prostory by mohly sloužit třeba medikům. „Očekáváme, společně s brněnskou a jihomoravskou veřejností, že stát jako vlastník tohoto areálu s ním nenaloží jen jako s developerským územím, ale bude při rozhodování o jeho dalším využití hledět v první řadě na veřejný zájem,“ doplnil pro Právo rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Má to ale háček. Od samého začátku se počítalo s tím, že historická budova přejde zpět pod stát, konkrétně pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

„Jednou z podmínek zařazení této investiční akce mezi strategické investice bylo i navrácení objektu Obilného trhu ÚZSVM,“ zdůraznil mluvčí ministerstva Jakob.

Zabrání převodu?

Tento postup prosazoval svého času bývalý ředitel FN Brno a současný senátor za ODS Roman Kraus. „Já už do toho nemám co mluvit. Nicméně je to státní majetek a nemocnice s tím musí nakládat podle zákona o státním majetku,“ řekl Právu s tím, že součástí postupu je prohlášení budovy za nepotřebnou a v ten moment by ji převzal ÚZSVM. Podle informací Práva se má navíc v Brně změnit zhruba v polovině roku územní plán města a po úpravách by mohla mít veřejná budova širší využití.

Nemocnice se teď snaží převodu budovy pod majetkový úřad zabránit. „Je to věc, o které budeme jednat. Říkal jsem to panu premiérovi, když byl u nás v nemocnici, a ví to i pan ministr Válek,“ řekl Štěrba.

„Nejsem ale ten, kdo o tom bude rozhodovat. Buď se nám o smysluplnosti tohoto kroku podaří vládu přesvědčit, anebo budou mít jiný názor, a pak má vedení ministerstva plné právo mě odvolat,“ dodal s tím, že na funkci nelpí.

Právě tento spor by podle některých zdrojů z nemocnice mohl stát ředitele místo. Paradoxní by byla situace především proto, že ještě loni řídil nynější ministr Válek radiologickou kliniku ve FN Brno a Štěrba byl jeho nadřízeným.