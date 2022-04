Obrana urychlí obří nákupy

Armáda chce také nakoupit pro chrudimský výsadkový pluk 150 lehkých útočných vozidel, která by měla nahradit dosluhující vozy Land Rover Kajman. Urychlit by se také měl projekt GOLEM na pořízení vlastního satelitu, který by dodával informace Vojenskému zpravodajství. Podle informací Práva obrana už také začala vyjednávat s americkou vládou o navýšení objednávky vrtulníků Bell.

Před dvěma roky obrana podepsala kontrakt s vládou USA za 15,6 miliardy korun na dodání 12 vrtulníků (čtyř bitevních AH-1Z Viper a osmi dopravních UH-1Y Venom). První kusy by měly dorazit příští rok. Obrana by chtěla dalších 12 kusů.

Podle Černochové by po navýšení rozpočtu mohla vláda splnit slib, že do roku 2025 zvedne výdaje na obranu na dvě procenta HDP. Podle odhadů by tak obrana měla za čtyři roky mít roční rozpočet až 150 mi­liard korun. Letos by mělo ministerstvo obrany hospodařit se zhruba 90 miliardami korun, což je 1,45 procenta HDP.