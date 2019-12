Obrana koupila pancéřová skla v Německu. Češi se brání

Místo aby ministerstvo vypsalo výběrové řízení, zakázku za 82,5 milionu zadalo loni v dubnu Vojenskému výzkumnému ústavu. Obrana s vlastním státním podnikem podepsala rámcovou smlouvu na tři roky. VVÚ skla kupuje od německého výrobce GuS, a to ne přímo, ale přes českého prostředníka, firmu J. P. D. Group.

Podle ředitele SVOS Jaroslava Černého je špatné, že obrana nepodporuje jediného českého výrobce neprůstřelných skel, který svá pancéřová auta a skla dodává hlavně do zahraničí.

Na kolik by výměna skel vyšla, nechtěl konkrétně říci. „Cena naší produkce je z důvodu ostrého konkurenčního boje neveřejná, ale byla by podstatně nižší, než jaká je hodnota zakázky zveřejněná ministerstvem, a to v řádu o několik desítek milionů korun,“ dodal.