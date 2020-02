Obrana bere zpátečku na spory, se zbrojovkou se už o miliony nesoudí

„Byla iniciována první jednání s Českou zbrojovkou, abychom to dotáhli do konce. Nechceme pokračovat v soudních sporech a tahanicích, pakliže bude nalezen prostor pro mimosoudní řešení,“ řekl Metnar na středečním výboru pro obranu.

Předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS) uvedla, že by obrana měla také vyvodit důsledky pro lidi, kteří za tímto případem stojí. „Zajímalo by mě, zda budete uplatňovat náhradu škody na bývalém ministrovi. Řekněme si to na rovinu, tato kauza vznikla za pana Stropnického. Už tehdy ho výbor zrazoval od tohoto postupu,“ řekla.