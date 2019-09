Obnovují most ukrytý železnou oponou

Do roku 1989 nepoužívaný most chátral kdesi za dráty železné opony. Vidět jej mohli jen vojáci Pohraniční stráže či pár prověřených zemědělců, obdělávajících pole za linií ostnatých drátů. Dílo ze sedmnáctého století chátralo i v dalších letech, vše se ale teď mění. Historický cihlový most se dočká své původní podoby. Jeho oprava je možná zásluhou schváleného projektu „Mikulov, Portz Insel – obnova komponované historické krajiny“.