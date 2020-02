Obnova Baťova památníku není vaše zásluha. Omluvte se, vyzývá Babiše zlínský náměstek

Už jste byli v památníku geniálního Tomáše Bati ve Zlíně? Já teď po rekonstrukci poprvé. A je to super. Taky to stálo spousty peněz, úsilí a času. Poprvé jsem se byl na památník podívat 29. května 2015 a slíbil pomoc. S tehdejším ministrem kultury Danielem Hermanem jsme pak zařídili 32 milionů korun. Rok na to jsem na místo zajel znovu, tentokrát s naší europoslankyní Martinou Dlabajovou. Řešili ještě problémy se statikou kina. V prosinci roku 2016 se ale věci daly naplno do pohybu a teď to vypadá nádherně. Tak se tam se mnou pojďte podívat alespoň díky tomuhle videu. A samozřejmě, jak už to tak bývá, když už jsem byl ve Zlínském kraji, nezastavil jsem se jenom tam 😎