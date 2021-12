Oběti protiprávních sterilizací mohou žádat o odškodné 300 000 korun

Oběti protiprávních sterilizací z období od července 1966 do konce března 2012 mohou od příštího roku získat odškodné od státu 300 000 korun. Požádat o ně mohou ministerstvo zdravotnictví. Mají na to tři roky. Při doložení všech potřebných dokumentů a skutečností by peníze měly mít na účtu do tří měsíců. Ukládá to zákon, který začíná být účinný od Nového roku. Podle podkladů k normě by se odškodnění mohlo týkat asi 400 osob. Výdaje by činily 120 milionů korun.