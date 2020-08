Oběti jsme nenašli, pomáhali jsme přeživším. Velitel hasičů popsal zásah v Bejrútu

Prvotní chaos, vděk místních obyvatel i nové zkušenosti ze splněné mise. To si ze záchranné akce v Bejrútu odnáší velitel speciálního hasičského týmu USAR Jiří Čmakal, který se v úterý odpoledne vrátil do Česka. Tým 36 speciálně vycvičených hasičů do hlavního města Libanonu dorazil ve středu večer a na místě pracoval intenzivně téměř týden. Mohutná exploze v bejrútském přístavišti si vyžádala nejméně 160 obětí a přes 6000 zraněných.