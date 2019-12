Oběti důlního neštěstí ve Stonavě připomíná desetitunová slza

„Sice už je to rok, ale pořád se mi o tom těžce mluví. Byli to kamarádi. Kdybych měl směnu já, tak je tu moje rodina,“ svěřil se Právu jeden z přítomných havířů. Rodiny zahynulých polských horníků dorazily do Stonavy především z města Jastrzebie-Zdroj, ale také z Chalupek, Gliwic, Těšína, Zabrze a Myslovic.

„Přišli jsme o syna. To je to nejhorší, když rodiče přežijí své dítě. Také jsem mnoho let pracoval v dole, takže vím, jak to tam chodí. Žena to těžce nese,“ svěřil se Právu otec jednoho z mrtvých polských horníků. „Snad se někdy dozvíme, co se tam vlastně stalo. Je to velká bolest. Přijeli jsme položit květiny a zavzpomínat na ně,“ dodala paní Agniezska.