Obec si chtěla přivlastnit studnu, u soudu pohořela

„Obec nepředložila žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by studna jako stavba a vodní dílo byla jejím majetkem před rokem 1949 a pak přešla do vlastnictví státu,“ konstatovala při líčení samosoudkyně Dana Reimannová.

Upozornila ale na to, že Voráček po celou dobu svého starostování utvrzoval obec v tom, že jí studna patří. „K předmětnému sporu došlo v roce 2018, kdy v důsledku sucha začalo docházet k úbytku vody v podzemních zdrojích. To zřejmě způsobilo, že se pan Voráček, jak se říká lidově, šprajcnul a rozhodl se, že nikdo ze studny nebude čerpat vodu,“ dodala soudkyně.

Jednou z těch, která ze studně čerpá vodu, je současná místostarostka Bolkova Markéta Pinterová. „V průběhu roku 2018 za mnou přišel pan Voráček a řekl mi, že se mám od prvního ledna 2019 odpojit. Já jsem to odmítla s tím, že povolení připojit se na studnu mi v roce 2003 schválila obec, kterou tehdy řídil on jako starosta,“ uvedla Pinterová.

Vodu pak dál jímala až do května 2019, kdy se jí porouchalo čerpadlo. „To už mi pan Voráček neumožnil vstup na pozemek a řekl, ať to dám k soudu. Půl roku jsem byla bez vody až do doby, kdy jsem uspěla se žalobou na ochranu držby. Soud předběžným opatřením rozhodl, že stav, který trval 15 let, může pokračovat i nadále. Tak jsem nechala závadu opravit a jelo vše při starém,“ konstatovala místostarostka.