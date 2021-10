Obec prodala zastupiteli pozemky za hubičku

Právo oslovilo i Dušana Kubíka, který loni na funkci zastupitele rezignoval. Podle jeho slov už je na stole dohoda o narovnání. „Jsem připravený vrátit pozemky zpět obci. Byly mi odprodané s tím, že vznikne smlouva o smlouvě budoucí, podle které cenu dorovnám tím, že na obec převedu svoje pozemky, kde vede veřejná cesta. K tomu ale nedošlo. Z jakého důvodu, to nevím. To se musíte zeptat vedení obce,“ prohlásil Kubík.

„Pravda je, že když se v obci kolaudovala čistička, tak jsem tam došel a vedoucího stavebního úřadu se ptal, jak to může nechat zkolaudovat, když jde o černou stavbu. Z toho důvodu to také napoprvé nezkolaudovali. Jestli si to zastupitelé vyložili jako nějaký nátlak z mé strany, tak já to tak neberu,“ vysvětlil Kubík.