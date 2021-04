Arenberger: Obchody se otevřou nejpozději 3. května

„Všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů. Nejdéle od 3. května,“ uvedl ministr.

Ve čtvrtek zasedne vláda, která by měla dolaďovat plán rozvolňování.

Prozatím je jasné, že od pondělí 26. dubna by se měly otevřít pro všechny děti školky v Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Hranicí, kterou ministerstvo zdravotnictví stanovilo, je sedmidenní klouzavý průměr 100 případů na 100 000 osob. Tomu se podle ministra blíží Plzeňský kraj, přičemž další tři regiony jsou na dobré cestě. Prozatím mohou do školek předškoláci.

Podle vlády je prioritou návrat dětí do škol, nyní v týdenních cyklech chodí do školy žáci prvního stupně. Od pondělí by se podle strategie ministerstva školství mohla obnovit praktická výuka na středních a vysokých školách.