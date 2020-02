Obce na Žacléřsku děsí postup Poláků

Obce na Žacléřsku děsí rychlý postup polské rychlostní komunikace S-3 k hranicím. Poláci plánují dorazit do Královce na Trutnovsku v roce 2023. Češi s dálnicí D11 o pět let později. Kamionová doprava na jediné schůdné spojnici od hranic do Trutnova už dnes leckdy překračuje snesitelné limity.