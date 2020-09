Obavy z viru přetěžují dětské lékaře

„Jsme tím přetížení. A jsme z toho trochu nešťastní. Na druhou stranu ale chápeme kolektivní zařízení, například právě školky, že se obávají rozšíření nákazy. Dítě s horečkou do školky rozhodně nepatří,“ uvedla lékařka.

Sdělila, že proto se nyní pracuje na algoritmu určování dětí s akutními onemocněními, ze kterého má podle ní vyplynout, že každé dítě, které má projevy nějakého akutního onemocnění, by mělo především zůstat několik dní doma.

„Rodiče by měli kontaktovat pediatra podle zdravotního stavu dítěte. Když budou přetrvávat projevy akutního onemocnění, my jim budeme radit, aby zůstaly děti doma deset dní, tedy celé období karantény. Testovat se budou až děti, které budou z rizikových oblastí anebo se dostanou do přímého kontaktu s osobou pozitivně testovanou,“ soudí Cabrnochová.