Obavy jsou zbytečné, tvrdí ředitelka péče AstraZeneca

K posunu došlo kvůli problémům ve výrobě, ale my jsme udělali všechny kroky k tomu, aby se navýšila výrobní kapacita. Proces výroby postupuje ve dvou krocích, kdy nejdříve probíhá biotechnologický proces výroby lékové složky vakcíny (tzv. substance) a poté je vakcína rozdělena do lahviček. Právě proto, že jde o biologický proces, nelze dopředu garantovat přesnou výtěžnost každé várky substance, a tedy i množství dávek. Děláme však maximum pro to, abychom byli schopni dodávat podle plánu.

Za nás je to během distribuce v průběhu února 170 tisíc dávek. Harmonogram pro další dodávky už je stanoven. První transport byl zahájen, další by měl být 10. února, 17. února a 28. února.

Nepředstavuje. Evropská léková agentura vakcínu schválila pro celou dospělou populaci, pro všechny věkové kategorie od 18 let. Věřím, že rozhodnutí EMA je dostatečné pro to, aby potvrdilo použití vakcíny tak, jak je uvedeno.

Aktuálně nejsou k dispozici žádná data o tom, že by se vakcíny daly kombinovat. Je jednoznačně doporučeno, že druhá dávka by měla obsahovat stejnou vakcínu, jakou obsahovala první dávka. Nemohu to ale více komentovat, protože to není v mé kompetenci.