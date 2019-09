O2 aréna má mladšího sourozence, multifunkční centrum O2 universum otevře Kabát

Multifunkční centrum navazuje na budovu O2 arény a rozkládá se na čtyřech podlažích s celkovou plochou téměř 50 tisíc m2. Centrum disponuje 21 sály s celkovou kapacitou 10 000 návštěvníků. Největší sál pro pět tisíc osob bude sloužit pro pořádaní koncertů a sportovních utkání. Další prostory se pak využijí na výstavy či pro komerční účely. Budova stála 1,4 miliardy korun.

Centrum má to nejmodernější vybavení, které je dnes k dispozici. „Jsou tady nejmodernější projektory, největší plátna, mobilní tribuny, které se zatahují na zmačknutí knoflíku, objekty pokryté wi-fi signálem, takže je to průřez nejlepší techniky, ať už je to režijní při sportech, tak osvětlení a jakékoliv jiné prezentační techniky,“ představil vybavení nových prostor Robert Schaffer, generální ředitel O2 arény.

Nová multifunkční aréna je propojena s O2 arénou. Foto: Novinky

„Už v roce 2000 při výstavbě O2 arény tady vznikl prostor takzvané malé arény, která nebyla nikdy dostavěna. Byla rozestavěna, měla fungovat jako tréninkové hokejové kluziště, potom následně jako prostory pro sportovce. Ten objekt nebyl nikdy dokončen a my jsme ho začali dokončovat až v roce 2016. A v podstatě jsme hledali, co v Praze chybí, a cílí to na akce, které do Prahy tak nemohly směřovat,“ upřesnil minulost stavby Schaffer.

Víc koncertů najednou

Zajímavostí je, že sály jsou uzpůsobeny tak, aby mohly probíhat v centru dvě i více akcí najednou, jako třeba houslový koncert a basketbalový zápas, a vzájemně se nerušily.

„Akustika má dvě úrovně, jedna je doba dozvuku ve vlastním sálu, která je vyřešena malými otvory, kterými zvuk proniká do pohlťových struktur obkladu a ten dozvuk tam není žádný. Díky tomu tam může člověk mluvit volným slovem. Pak je to prozvučnost jednotlivých konstrukcí, která zamezuje tomu, aby se zvuk z jednoho sálu dostával do sálu druhého, díky čemuž se sály vzájemně neruší,“ popsal výjimečnost prostorů architekt Martin Vokatý.

Umělecké prvky

Atraktivní je už vstup do objektu, jemuž dominuje prosklená markýza. Ta v české architektuře nemá obdoby a v prostoru vyniká. Vedle toho pak výjimečnost prostoru doplňuje 650 ručně foukaných skleněných koulí. Mají různé barvy a zdobení a tvoří neobvyklý umělecký prvek objektu.

Hned za hlavním vchodem uvidí návštěvníci na stropě šestset světel, které budou svítit v závislosti na konané akci či na venkovním světle. Foto: Novinky

Součástí plánu je i hotel. „Mít O2 arénu a mít O2 universum a nemít u toho bezprostřední hotelovou ubytovací kapacitu, by bylo špatně, takže jsme se v červnu pustili do výstavby hotelu, který je vedle O2 arény. Bude mít celkovou kapacitu 300 pokojů a bude to čtyřhvězdičková úroveň. Ukončení bude zhruba v druhé polovině roku 2021,“ popsal další plány ředitel O2 arény.

Budou kolony

Už při stavbě O2 arény se počítalo se zvýšenou kapacitou v dopravě a město se tomu snaží vše přizpůsobit. „Při velkých akcích je zvýšená kapacita u MHD, bude rychleji odjíždět a zároveň je upravena telematika u semaforů tak, aby auta měla volnější průjezd. I přesto se musí počítat s kolonami, tak jako se počítá dneska v případě O2 arény. Akce výjimečně poběží současně tak, aby ta kapacita byla naplněna. Stane se maximálně jednou dvakrát do roka, že kapacita bude plná,“ uvedl k možným komplikacím v dopravě místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Ti, co přijedou na nějakou akci vozem, budou moci zaparkovat v Parking Area, kam se vejde 1400 aut, nebo v Galerii Harfa, která pojme 1600 aut.