O příspěvek na dítě mohou rodiče žádat od 15. srpna

O příspěvek pět tisíc korun na dítě do 18 let budou moci domácnosti, jejichž příjmy nepřesahují za rok milion korun hrubého, žádat od 15. srpna. Ve čtvrtek to oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Žádat se bude elektronicky - prostřednictvím portálu MPSV - nebo osobně na vybraných CzechPointech.