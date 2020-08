NSS se zastal spolku inzerujícímu proti Babišovi

Inzerce se pod heslem „Vidíte žlutě“ s odkazem na pěstování řepky od května do poloviny června 2017 objevovala v tištěných médiích, na internetu, plakátovacích plochách i v rádiích. „Smrdí Vám řepka? Jemu voní. Vy máte sice dražší naftu, ale on má na řepku dotace. Vy máte alergickou rýmu, ale on sám sobě dodává osiva, hnojiva a řepku i zpracovává. Vy musíte kupovat zeleninu z dovozu, ale on má z řepky miliony tržeb. To vše až do roku 2020. Vidíte žlutě? Sorry jako,“ zněl například jeden ze spotů.