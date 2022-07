Nový vrchní státní zástupce: Nikdy jsem žádnému tlaku nepodlehl

Co od své nové funkce očekáváte?

Pro mě je důležité slovo důvěra, která se mi jeví, že je lehce narušena. Chci obnovit tuto vzájemnou důvěru.

Myslíte tím důvěru politiků nebo ministra Blažka vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci?

Nerad bych to personifikoval. Je to ale vzájemné. Tady jsou dva orgány veřejné moci, které by měly podle mého názoru v rozsahu a mezích zákona úzce spolupracovat (státní zastupitelství a ministerstvo, pozn. red.), a pokud tak mají činit, tak tam musí existovat elementární důvěra.

Nejsem si jist, zda tam nyní je či není. Pokud není, tak je to pro mě důležité pokusit se udělat všechno pro to, aby to fungovalo. To znamená, aby nebyly žádné třecí plochy a aby výkon působnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci byl jasný, transparentní, zákonný a důvěryhodný.

Ministr chvíli váhal s vaším jmenováním. Žádal po vás návrh konkrétních kroků, hovořil o reorganizaci a personálních změnách. Co jste mu tedy předložil?

Na údaje, které ministr minulý pátek zveřejnil (analýzu o problémech VSZ v Olomouci, pozn. red.), jsem pochopitelně reagoval. Pro mě je to počátek debaty, co ty údaje znamenají, zda jsou či nejsou nějakým závažným problémem. A pokud jsou, jak by se měly řešit. Zatím jsem s ním pouze jen krátce hovořil a neměl jsem prostor zpracovávat nějakou konkrétní analýzu. Navíc ke zpracování nějaké reakce bych potřeboval informace, k nimž jsem se jako okresní státní zástupce neměl šanci dostat.

Je to vše o komunikaci. Ministerstvo vnímá jisté aspekty, které plynou z dostupných dat, jako problematické. Já vnímám, že to považuje za problém, a jsem připraven se o tom bavit.

Nějakou představu, jak chcete olomoucké zastupitelství vést, jste ale ministrovi sdělil, když vás nakonec jmenoval, ne?

Určitě. Ale to není představa konkrétně šitá na míru jednoho úřadu na základě nějakých dat. Jde o představu, kterou jsem měl a realizoval vždy, když jsem se ujímal jakékoli vedoucí funkce. Už jsem jich několik zažil.

V minulosti jste vedl tzv. 6. odbor závažné hospodářské a finanční kriminality na Vrchním státním zastupitelství v Praze, takže máte s fungováním této instituce i s manažerskou funkcí zkušenost. Je to výhoda?

Je to určitě obrovská výhoda. V tom, že znám fungování sousedního státního zastupitelství na stejné úrovni a že znám osoby, které ho vedou. Jednak mohu cokoli předat. Naopak v případě potřeby se beze sporu budu moci obrátit na tamní vedoucí Lenku Bradáčovou. Některé věci, kterým v rámci úřadu nebudu rozumět, s ní určitě budu moci probrat.

Jaký máte vztah s nejvyšším žalobcem Igorem Střížem?

Nemáme žádný důvěrný vztah. Vždy jsme se potkávali na nějakých poradách. Nesmírně si vážím Střížovy osoby i jeho práce.

On vás chválil jako profesionála a čestného člověka.

To je pro mě velký závazek.

Současný náměstek VSZ v Olomouci Pavel Komár chce rezignovat na funkci. Budete ho přemlouvat, aby v ní zůstal?

S náměstkem Komárem jsem zatím neměl možnost hovořit, ani telefonicky, byť ho pochopitelně znám. Pokud se člověk rozhodne, že takové kroky učiní, tak je zpravidla činí, a státní zástupci to mají ve zvyku po zralé úvaze. Takže tam nevidím žádný prostor pro přemlouvání.

Uvolnil vám tím ruce, že si můžete přivést do funkce náměstka někoho, kdo je vám profesně blízký?

Teoreticky to možné je, ale prakticky jsem tuto otázku zatím vůbec neřešil.

Kvalitní manažeři a státní zástupci, kteří by byli ochotni dojíždět do Olomouce, se budou hledat složitě. Jejich okruh je užší než v Praze, kde je víc státních zastupitelství včetně dvou krajských a dalších relativně dobře dostupných.

Morava má v tomto trochu hendikep, je tady těch úřadů méně, jsou personálně slabší a jsou i dál. Nebude to vůbec jednoduchá věc, budu o tom muset hodně dlouho přemýšlet, ale nejprve si chci promluvit s panem Komárem.

Podvolil jste se někdy jako státní zástupce politickým, mediálním či profesním tlakům a jste na takovéto tlaky jako šéf VSZ připravený?

Nejsem začínající státní zástupce, působil jsem kromě toho nejvyššího na všech stupních státního zastupitelství a jsem přesvědčen, že jsem ve své kariéře dosud žádnému tlaku nepodlehl. Ani mediálnímu, ani jinému. Věřím ve svou pevnost, že to tak bude i nadále.