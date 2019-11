Noví čeští majitelé opět uvažují o stavbě v okolí hotelu InterContinental

Součástí projektu jsou úpravy prostoru před hotelem směrem k Vltavě, od níž by vedl podchod nábřežní zdí, i změna vjezdu do podzemních garáží. Vedl by z Dvořákova nábřeží, nikoli z Formanova náměstí. Na náměstí by přibyly stromy a také by se na něm měl objevit památník československého filmu.

„Nebudu říkat žádné stanovisko. Je to citlivá věc,“ uvedl na dotaz po schůzce Čižinský. „Je tady jiný návrh. Rozšířilo by se to, kam mohou chodit lidé, a vznikla by nějaká budova, ale na menší ploše než předchozí návrh. Určitě se to náměstí rozšíří, to je nová věc. Nemohu k tomu ještě nic říkat, viděl jsem to opravdu jen úplně zběžně,“ doplnil.