Nové zákony mají zjednodušit krize

Nové krizové zákony mají reagovat na poznatky a zkušenosti s koronavirovou pandemií, která Česko trápí téměř rok. Při dalších podobných epidemiích by už do budoucna nemusel být zaváděn nouzový stav, ale vyhlašoval by se mírnější stav nebezpečí, který by vyhlašovala pouze vláda.