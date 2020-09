Nouzový stav? Opozice se ježí

Šéf STAN Vít Rakušan by u případného znovuobnovení nouzového stavu chtěl slyšet konkrétní argumenty. Doplnil, že jako posun vnímá, že vláda obnoví činnost Ústředního krizového štábu, což Babiš doposud odmítal s tím, že ministři o epidemii jednají na vládě. Do čela štábu by se měl opět postavit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Situace byla vážná už před týdnem. Nechtěl to (Babiš) zřejmě udělat, protože jsou v něm zástupci opozice a ztratil by nějaké kompetence,“ podotkl.

Podobně to vidí i šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „V tenhle okamžik neznám žádné opatření, které by muselo být realizováno v rámci nouzového stavu,“ uvedl. Pokud by vláda chtěla například znovu nakupovat ochranné pomůcky bez výběrového řízení, byl by to podle něj důsledek jejího počínání. „V tom ji nehodlám podporovat,“ doplnil lidovec.