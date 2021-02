Nouzový stav by mohl platit jen v krajích, které o to požádají

Nouzový stav by v ČR mohl platit jen v krajích, které o to požádají, v rozhovoru pro ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). V krajích v sobotu jednají bezpečnostní rady, v podvečer se sejde k poradě Asociace krajů. Premiér doufá, že o nouzový stav požádají všechny kraje, aby všude byla stejná pravidla.