Nosorožci ze Dvora už žijí v přírodě

Nosorožci se pohybují volně v otevřeném terénu a v křovinách, zatím se jim daří dobře a potravu si obstarávají sami. Park je hlídán ozbrojenými strážemi a sledována je i kondice vypuštěných zvířat, stejně jako to, co okusují. Pokud by bylo potřeba, budou přikrmena. Ošetřovatelé v parku ale doufají, že to nebude potřeba, protože v Akageře je právě roční období, které nosorožcům nabízí velké množství čerstvého okusu.