Do oprav armádní techniky se cpou miliardy, přesto je značná část mimo provoz

Navzdory investici 2,8 miliardy korun do nové techniky a 1,3 miliardy na údržbu a náhradní díly, nebyla značná část obrněné techniky české armády v letech 2016 až 2018 provozuschopná. Týkalo se to například většiny tanků. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který poukázal na drahou údržbu i závislost na dodavatelích.