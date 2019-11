NKÚ: Digitalizace státní správy stála desítky miliard, stále však chybí legislativa

Přestože stát vydal na digitalizaci v letech 2012 až 2018 už 75 miliard korun, proces postupuje pomalu a naráží na chybějící legislativu, která by umožnila eGoverment převést do praxe. Konstatoval to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) s tím, že očekávaná revoluce v online komunikaci občanů s úřady se nekoná.