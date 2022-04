NKÚ by mohl rozšířit kontrolu Hradu i na Lesní správu Lány

Současná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na hospodaření Hradu by se mohla rozšířit i na kontrolu Lesní správy Lány. Širší vedení úřadu, kolegium, v pondělí doporučilo svému členovi Adolfu Beznoskovi, který kontrolu řídí, aby připravil podklady pro možné doplnění lánské lesní správy do kontroly NKÚ. O samotném rozšíření kontroly v pondělí vedení úřadu nerozhodovalo. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí úřadu Václav Kešner.