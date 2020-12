Než soud rozhodl o školce, vyrazila dvojčata do školy

Opatrovnické soudy by měly při svém rozhodování kromě nejlepšího zájmu dítěte mít také na zřeteli rychlost rozhodování. Vlekoucí se spory totiž mohou ústit v bizarní situace, jako se to „povedlo“ například soudu v Kroměříži. Ten nebyl schopen rozhodnout spor rodičů o to, do jaké školky budou chodit jejich dvojčata, tak dlouho, že děti mezitím nastoupily na základní školu.