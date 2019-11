Nevíte, co pod stromeček? Schillerová nabízí banjo, hrob nebo vojenský bunkr

„Pokud stále nevíte, co koupit pod stromeček, zkuste se podívat na aukční portál nabídka majetku , který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,” vybízí občany ministryně financí Alena Schillerová , do jejíž gesce úřad patří.

„Výběr je opravdu pestrý od herní konzole Playstation přes spotřebiče do bytu až po vojenský bunkr,” dodává ministryně na Facebooku v příspěvku, který doprovází fotografie, na níž se na uživatele internetu usmívá zpoza větviček s vánočními dekoracemi.

Kromě pozemků či řady domů si můžete na aukčním portálu zakoupit i několik psů, knihu o sexualitě, páčidlo, banjo, hrob, postarší elektroniku nebo třeba vybavení do domácnosti.

Ve všech případech se jedná o majetek, který propadl státu, a to hned několika způsoby. Zaprvé jde o věci zabavené v souvislosti s trestným činem. Jde jak o věci, kterými byl trestný čin spáchán, tak i o ty, které byly ukradeny a následně policií zabaveny. Druhou cestou je tzv. odúmrť, tedy pozůstalost po lidech nemajících žádné dědice. Třetí cestou je soudní úschova.

Kdo se chce do dražby státního majetku zapojit, musí se zaregistrovat. Následně je podle Ležatky postup velmi jednoduchý a každý může směle přihazovat. „Je to maximálně jednoduché a zvládne to každý z pohodlí domova,” dodal.