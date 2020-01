Nevíme, jak pravděpodobný je přenos koronaviru do Evropy, tvrdí hlavní hygienička

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové odborníci zatím nejsou s to určit, jak pravděpodobné je, že by mohlo dojít k přenosu koronaviru z Číny do Evropy. Zatím nemají dostatek dat o možnostech šíření viru. Gottvaldová připomněla, že klíčové je přijmout opatření v ohnisku nákazy, kterým je čínské město Wu-chan.