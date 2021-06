Nevídaná vlna solidarity. Lidé během pár hodin poslali obětem tornáda desítky milionů

Dalších 2,5 milionu korun hlásí Diakonie Českobratrské církve evangelické. „Ale to číslo se neustále mění, každých deset minut vzroste zhruba o půl milionu,” dodal mluvčí Diakonie Ivo Mareš.

Nadace Via sbírá finanční prostředky prostřednictví portálu Darujme . Od čtvrtečního večera touto cestou přispělo 45 tisíc lidí, kteří k pátečnímu poledni poslali celkem 45 milionů korun. Za dalších 40 minut se částka zvýšila na 52 milionů od 49 tisíc lidí.

„Chtěli bychom velice poděkovat všem, kdo přispěli, za neuvěřitelnou štědrost. Nemáme ještě konkrétní účel, kam bychom chtěli přispět, peníze chceme co nejdříve starostům a postižených obcí na jejich účty,” sdělila Hana Sedláková z Nadace Via.

Via je také v kontaktu s dalšími neziskovými organizacemi, jako jsou Český červený kříž či Adra a s nimi koordinují materiální pomoc přímo na místě.

Zájem o sbírku Nadace Via je tak velký, že kvůli přetížení serveru dokonce spadl web. Po poledni už by však měl fungovat. „Situace je opravdu výjimečná. Na účty každou minutou přitékají veliké objemy peněz, a proto to spadlo,” uvedla Sedláková.