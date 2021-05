Netolický: Moje schůzka není v tom příběhu vůbec podstatná. O Vrběticích jsme nemluvili

Pane hejtmane, můžete potvrdit, že jste opravdu tím zdrojem Seznam Zpráv? Takto o vás mluvil vicepremiér Jan Hamáček.

Podívejte, mě spíš asi fascinuje, že jsme se domluvili na tom, že budou držet identitu. Napsali to tak (Seznam Zprávy), jako kdyby tam napsali jméno, takže jsem se tomu zasmál. To už asi nemusí být člověk investigativní, aby pochopil, o koho šlo.

Co tam máte dál pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 6, 2021

Když se podíváte na tweet pana Hamáčka v 11 hodin z toho 15. dubna, tak v něm píše, že jsem tam byl. To tak je a je to pravda.

Mě by spíše zajímalo, proč to komunikoval zrovna s vámi? Protože pokud si správně pamatuji, tak během sjezdu jste se za vicepremiéra Hamáčka nestavěl, podporoval jste jeho vyzyvatele a někdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Proč zrovna vám, který jste jej nepodporoval, říkal, co chystá?

To je naprosto jednoduché. Protože jsem jediný hejtman sociální demokracie. Dal si se mnou schůzku, jakým způsobem budeme právě po sjezdu komunikovat. Nikdy, ani po prohře, nejsem zahořklý, takže komunikuji normálním způsobem. Byla to normální vnitrostranická schůzka a v úvodu mimoděk jsme se bavili o tomto tématu, které bylo ten den aktuální. Všechny servery psaly o tom, že Hamáček poletí do Moskvy, ten den to někdy v dopoledních hodinách oznámil. Touto zprávou se ve chvíli, kdy jsem tam byl, žilo, takže mimoděk jsme to zmínili ještě předtím, než jsme probírali to, že nebudu kandidovat do Sněmovny.

Hlavním tématem setkání bylo tedy to, že nebudete kandidovat v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny?

To byl hlavní účel, jak budeme fungovat dál. A protože nejsem zahořklý, tak jsme se dohodli na tom, že když nebudu kandidovat, tak budu dál odborný mluvčí pro místní rozvoj. Byla to prostě normální schůzka. Dokonce mám stopu. Nemám absolutně co tajit.

Podstatné schůzky evidentně následovaly nebo předcházely. Martin Netolický

Seznam Zprávy s odkazem na vás uvedly, že Hamáčkův plán měl být takový, že z Moskvy přiveze milion dávek vakcíny Sputnik V a proočkuje Českou republiku. To ale znamená, že by milion dávek vystačilo pro půl milionu lidí, to rozhodně nenaplňuje definici proočkování republiky. Tohle jste nějak řešili?

Ježiš, rozebíráte naprosté marginálie. Neřeším, které dávky se sem dostanou a kolik, to řeší stát. Mimochodem v té době v České republice dávky chyběly, protože výrobci měli zpoždění. Berte to tak, že ještě přepočítávat dávky nemá žádnou vypovídací hodnotu. Jen jsme se o tom bavili mimoděk a nemám k tomu co dodat.

Řešil pan vicepremiér, že Sputnik V ještě není schválený? Jak to chtěl udělat?

Vůbec. Znovu říkám, že to nebylo téma naší schůzky. Bylo to aktuální téma, tak jsme se o něm zmínili. To je stejné, jako když mi zavoláte, a než se začneme bavit o meritu problému, tak se vás zeptám, jak se máte a co je nového. A vy mi řeknete, že jste byl s manželkou a dělali jste nevím co a pak přejdeme k hlavnímu problému. Takhle to přesně bylo.

My jsme se tomu tématu nijak nevěnovali, neměl jsem na to ani otázky, protože mi to bylo do jisté míry jedno a ve chvíli, kdy je rozhodnutý někam jet, tak se mnou asi nebude konzultovat detaily.

Jak jste nahlížel na jeho záměr jet do Moskvy? Ministr Hamáček později tvrdil, že vlastně nikam jet nechtěl, že šlo o jakýsi zastírací manévr. Z toho, jak jste spolu na schůzce mluvili, přišlo vám to tak, nebo byl rozhodnut odjet?

Nemám k tomu komentář, mám málo informací. Stále ještě podle mě je málo informací a čekám na ty informace od těch klíčových osob, zejména z toho dne odpoledne. Myslím si, že moje schůzka není v tom příběhu vůbec podstatná, protože s tím nemám nic společného a ani mít nechci. Podstatné schůzky evidentně následovaly nebo předcházely, já nevím, co se ten den dělo. Nesvěřoval se mi se svými plány. Nemám na to žádný názor.

Ani mě nic neuráží. I kdyby to byla zpravodajská hra, tak je mi to jedno, protože jsem tam jel kvůli něčemu jinému a to, co jsem měl vyřešit, jsem vyřešil.

Poslední věc, padlo nějaké slovo ohledně kauzy Vrbětice?