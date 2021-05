Netolický: Hamáček mluvil o získání Sputniku

„Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený,“ citoval Seznam Zprávy nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu. Netolický informace serveru potvrdil. „To, co tam je napsáno, je pravda, já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Mne se ta kauza netýká a odpovídat mají jiní, ne já,“ řekl Netolický.