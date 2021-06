Nešiřte o bouřkách bludy, vyzval hejtman lidi

Hejtman po středečním jednání krizového štábu apeloval na lidi, aby věnovali pozornost zprávám, které kraj, policisté a hasiči vydají prostřednictvím médií.

Jednou z dezinformací, které zaznamenal na sítích, je například tvrzení, že kraj odmítá pomoc armády. To označil za nesmysl.

„Dostává se ke mně, že kraj odmítl pomoc armády. Není to pravda. V rámci armády jsou ale složitější postupy. Co je ale potřeba, to je na všech místech zajištěné,“ dodal Grolich.

Na pomoc tornádem postiženým obcím přispěchala armáda. Na snímku v obci Moravská Nová Ves. Foto: Petr Horník, Právo

„Vím, že se řeší spousta věcí na sociálních sítích, ale prosím, dejte si pozor. Často se tam točí věci, které jsou několik dní staré nebo jsou to dezinformace. To hlavní info jde do médií,“ uvedl hejtman na Twitteru.

💛Díky všem, kteří pomáhate — Jan Grolich (@JanGrolich) June 30, 2021

Zároveň požádal, aby lidé nevozili do postižených oblastí jídlo či různé drobnosti. Žádosti v tomto smyslu se rovněž na sítích objevují, nicméně ve skladových centrech je vše k dispozici. Individuální dovoz blokuje dopravu, což prodlužuje zejména odvoz sutin.

„Pokud v obcích něco chybí, čeká se chvilku a hned se to tam ze skladů přiveze,“ uvedl hejtman.