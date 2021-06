Pomáhat se sjíždějí rodina i přátelé. Neřeší se, čí je opravovaná střecha

„Ani z obrázků to nejde tak popsat, než když tady člověk jde, ví, kdo v domech bydlí. Když se člověk podívá na hlavní třídu, která už skoro vůbec není, je to šílené. Funguje to tu úplně super, i já jsem dojel v noci z Prahy. Vůbec jsem nespal, už jedu asi 40 hodin v kuse. Člověk chtěl v tu chvíli pomoci, nejen rodičům, ale komukoliv. V tu chvíli neřešíte, jestli je to vaše nebo někoho jiného. Musíme si pomáhat,“ míní Radek Doležal, jehož rodině spoušť naštěstí nevzala střechu, okna na domě májí ale vytlučená.