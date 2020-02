Neposíláte děti do školy, nedostanete dávky, stojí si za svým Maláčová

„Situace ve vyloučených lokalitách se neustále zhoršuje. Jejich počet se nám za deset let ztrojnásobil. Je to časovaná bomba,“ řekla Maláčová.

Přiznala, že její návrh není dokonalý a je nesystémový, je ale podle ní lepší než ponechat současný stav. „Systém sociálních dávek nepomáhá lidem, kteří pomoc potřebuji. Většinu problémů nechává vyhnívat. Je potřeba do tohoto problému říznout. Pokud to neudělám, necháme to dál vyhnívat a pak se budeme divit,“ řekla.

„Řeším velmi složité problémy, které se neřešily dlouhé roky. I lidé, kteří pracují a dělají vše, co mají, zůstávají chudí, protože se nenavyšovalo životní minimum, tudíž nedosáhnou na sociální dávky. Ty lidi jsou frustrovaní,“ řekla Maláčová k plánu zvýšit životní minimum.

„Chci vytvořit rovnováhu, aby člověk, který chce řešit svou situaci tak se mu dostane pomoci,“ řekla ministryně a dodala: „Chci, aby dávkový systém fungoval jako trampolína. Dostanete se do problémů a on vás vyhoupne zpátky.“

Děti musejí ukončit ZŠ

Maláčová považuje za nepřijatelné to, že základní školní docházku neukončí v Ústeckém kraji přes 16 procent dětí. „Nemůžeme se smířit s tím, že skoro sedmnáct procent lidí v jedné z nejbohatších zemí na světě nemá vychozenou základní školní docházku. Bez vzdělání nebudou mít žádnou šanci, budou žádat o sociální dávky.“

Uvedla, že jde o složitou problematiku, která se týká více resortů, které by na ní měly spolupracovat. Podle ministryně nejde déle čekat. „Navrhla jsem 23 konkrétních opatření. Nejzásadnější je, že chceme nastavit za pomoci evropských fondů systémovou práci na obcích, aby děti do školy chodily,“ řekla.

Podle ní by automaticky mohly obce, spadající do vyloučených lokalit mít možnost požádat o pomoc: „Aby rodiče spolupracovali se sociálními pracovníky, musíme na ně vytvářet tlak. Dospěli jsme k závěru, že pokud budou mít děti několik zameškaných týdnů a nebudou nemocné, bude jim odebrána pomoc na bydlení.”

Hájila svůj plán neposkytovat dávky na bydlení rodinám, jejichž děti nechodí do školy: „Pokud se rodiče o děti nestarají, jestli ráno vstávají, jestli se připravují, tak pokud nefunguje rodina, musí zafungovat stát.“

„Lidé, kteří v době extrémní zaměstnanosti nechtějí pracovat a nechtějí být v evidenci úřadu práce, aby za ně bylo zaplaceno zdravotní pojištění, tak podle mě většina pracuje nelegálně,“ řekla Maláčová a dodala, že je také potřeba dosáhnout stavu, kdy se bude legální práce vyplácet.

Odmítá názor, že tyto děti nebudou nikdy chodit do školy: „Všichni byli přesvědčení, že to nebude fungovat, což je nejvíc absurdní. Pokud budeme chtít a využijeme sociální práci a budeme ji dělat dobře, když se zapojí všechny možné nástroje, jak to řešit a zároveň bude tlak na rodiče, tak to vyřešíme.“

Důchody musejí růst

Maláčová se vyjádřila i k důchodům: „Současné důchody jsou nízkém, musí do budoucna růst a musí být placeny ze státního rozpočtu.“ Komentovala i důchodovou reformu: „ČSSD se domnívá že zvedat věk odchodu do důchodů nad 65 let je nepřijatelné.“