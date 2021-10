Neočkovaní učitelé budou muset mít ve výuce respirátory

Ministr zdravotnictví ve středu navrhl, aby kvůli zhoršení epidemie začala ve výuce platit povinnost nošení roušek od 12 let. Vláda se na tom ale neshodla. Plaga prosazoval testování na covid-19. Ve čtvrtek proto zástupci ministerstev o opatřeních ve školách znovu jednali. V pondělí by se jimi pak měla zabývat vládní rada pro zdravotní rizika a měla by je schválit vláda.

„Pak jsme se dohodli také na tom, že plošné testování žádné zavádět nebudeme," řekla. Školy si podle ní budou moct vybrat, zda si zvolí antigenní test, nebo přesnější PCR testování s výsledkem z laboratoře. Žáci by do výsledku testu měli mít nasazen respirátor, sundat by ho měli až poté, co pozitivní jedinci odejdou do izolace, dodala.